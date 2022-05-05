واشنطن تدعم انتخابات لبنانية

2022/05/05 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس ،الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم انتخابات حرة وعادلة في لبنان وفي وقتها المحدد تمثل الإرادة الشرعية للشعب اللبناني الذي يعيش أزمات بمستويات تاريخية.

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