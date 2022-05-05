بعد طرح مبادرتي الصدر والإطار.. رأي سياسي يؤكد حتمية فشلهما دون تحقق هذا الشرط - عاجل

2022/05/05 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد الخبير في الشأن السياسي والأمني أحمد الشريفي، اليوم الخميس، عدم وجود حلول قريبة للانسداد السياسي، الذي تشهده العملية السياسية في العراق، منذ اشهر طويلة.

وقال الشريفي، لـ(بغداد اليوم) ان "العملية السياسية حتى هذه اللحظة مازالت تشهد انسدادا سياسيا ولا حلول قريبة لهذا الانسداد رغم المبادرات السياسية من قبل اطراف سياسية مختلفة".

وبين ان "حل الازمة السياسية في العراق، يختصر بوجود اتفاق وتوافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، وبخلاف ذلك صعب جداً إيجاد أي حلول للانسداد السياسي، وكل المبادرات، دون اتفاق هذه الطرفين، يعني فشل أي مبادرة تطرح من أي طرف سياسي".

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