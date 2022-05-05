مقتل سائح أجنبي وإصابة اخر بانفجار لغم في كردستان

2022/05/05 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

قتل سائح دنماركي الجنسية وإصابة زميل له بجروح، اليوم الخميس، عقب انفجار لغم أرضي.

وقال مصدر امني بوكالة (بغداد اليوم)، ان "اللغم انفجر أثناء تواجدهما في ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية شمالي دهوك".

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