اللهم منك المدد - اشرف عتريس

2022/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس الدكاترة والعلامة كبير الفلاسفة زكى_نجيب_محمود حينما يتوسم المثقف الحقيقى كما يجب ان يكون غير عصبى يتقبل جميع الأفكار ويدراك أن الحقيقة نسبية ، ثانيا ينصت لكل وجهات النظر ولو صادمة ومناقضة له ،ثالثا التواضع والترفع عن الصغائر أخيرا -لا للجدل العقيم - نعم للنقاش العلمى .أين نحن من هذا التوصيف يا مولانا ..؟ وهناك من يتطاول ويلغى الحوار لمجرد اختلاف الطرح ويرفض التواصل عمدا بجهل وجها ......





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