تساؤلات (3) المواطن الفرنسيّ هوبار لومار عن الإسلام - موريس صليبا

2022/05/05 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا هوبار لومار يسأل: أيّها المسلمون،هل تعرفون حقيقة محمّد (قُثَم بن عبد اللات)؟ صدقت المرأة العبقرية وفاء سلطان عندما قالت: "لا يمكن لإنسان أن يؤمن بتعاليم محمد ويبقى سويّ العقل والمنطق."كل ما نعرفه عن شخص يسمّى "محمّد بن عبد الله الهاشمي"، أو "قُثَم بن عبد اللات" الإسم الحقيقيّ حسب بعض المؤرخين والبحّاثة، لا يستند إلا على نصوص تحوم حولها الشكوك والتساؤلات.



نجد هذه النصوص في القرآن وا ......





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