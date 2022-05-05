بيل غيتس عن شراء إيلون ماسك موقع تويتر: قد يزيد الأمر سوءًا

2022/05/05 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة خلال قمة المجلس التنفيذي في وول ستريت جورنال، علق الملياردير الأمريكي بيل غيتس، على الملياردير إيلون ماسك الذي يشتري تويتر وتساءل عما إذا كان ماسك سيساعد في وقف انتشار المعلومات المضللة على المنصة.

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