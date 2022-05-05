تحذير من مكوناتها.. كيندر تواجه أزمة جديدة في أستراليا

2022/05/05 | 23:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سحبت شركة فيريرو الإيطالية للحلويات عدداً من منتجات الشوكولاتة في أستراليا، بعدما سحبت منتجات من عدة دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع.وأعلنت هيئة معايير الغذاء في أستراليا، الخميس، أن المنتجات التي تمّ سحبها يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا.ويتم بيع المنتجات، وتشمل كيندر سربرايز، في سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث.وأضاف بيان […]

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