رؤوس لا تعرف الحياء

2022/05/05 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفلم :احمد الجنديل

أن يسير السياسي على سكّة المناورة

الذكية ، والمحاورة الشاطرة من أجل خدمة

الوطن ، وتلبية طموحات شعبه ، فهذا عين

الصواب ، وبيت الحكمة في زمن الاحتدام

السياسي ، والصراعات العنيفة

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