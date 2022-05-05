الصحة العالمية: كورونا تسبب بوفاة 15 مليون شخص

2022/05/05 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، إن وباء

كورونا تسبب بوفاة 15 مليون شخص تقريبًا

على مستوى العالم، وهو ما يعادل ثلاثة

أضعاف الرقم المسجل للوفيات.

ونقلت هيئة بي بي سي البريطانية عن

تقرير صادر عن منظمة الصحة ا

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