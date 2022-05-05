رواد فضاء يغادرون محطة الفضاء الدولية عائدين إلى الأرض

2022/05/05 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعغادر ثالث أطول فريق رواد فضاء بقاءً في محطة الفضاء الدولية المحطة، في وقت مبكر اليوم (الخميس) في طريق عودتهم إلى الأرض.وكانت شركة "سبيس إكس" قد أرسلت هذا الفريق إلى محطة الفضاء الدولية لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، ووفقاً لوكالة "رويترز" فقد أنهى هذا الفريق مهمة علمية استمرت 6 أشهر.وغادرت الكبسولة "كرو دراجون" التابعة لسبيس إكس المحطة وعلى متنها 3 رواد أمريكيين يعملون في ناسا ورائد فضاء ألماني من وكالة الفضاء الأوروبية، ومن المتوقع وصولهم إلى الأرض في أقل من 24 ساعة.

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