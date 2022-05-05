أطباء السودان: وفاة محتج دهسته قوات الأمن في الخرطوم

2022/05/05 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون متحالفون مع حركة احتجاجية تطالب بإنهاء الحكم العسكري في السودان إن محتجا سودانيا قتل الخميس عندما تصدت قوات الأمن لمتظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم.

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