بعد العاصفة الترابية.. دوائر المحافظة تباشر بحملة تنظيف لمدينة كربلاء

2022/05/05 | 23:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بلدية كربلاء المقدسة،

اليوم الخميس، عن استنفار عام لكوادر

قطاعات البلدية الثمانية بحملات مكثفة

لكنس وغسل الشوارع الرئيسية والفرعية

بعد العاصفة الترابية التي ضربت مدينة

كربلاء.

وقال مدير ا

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