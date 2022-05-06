شاهد اللحظات الأولى بعد تنفيذ هجوم في إسرائيل أسفر عن مقتل 3 أشخاص

2022/05/05 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء هجوم وقع في مدينة إلعاد في إسرائيل، بحسب المنظمة الطبية الإسرائيلية “نجمة داوود الحمراء“، التي قالت إن اثنين منهم في حالة خطيرة وواحد بحالة معتدلة والآخر حالته جيدة.

وتلقت نجمة داود الحمراء تقريراً عن الهجوم، وأظهرت صور من مكان الحادث عدة سيارات إسعاف ومنها دراجات نارية.

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