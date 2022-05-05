مقتل وإصابة ثلاثة جنود بـ'تعرض داعشي' في ديالى

2022/05/05 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل وإصابة ثلاثة جنود بـ"تعرض داعشي" في جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً بقناص داعش ضمن جلولاء ديالى".

وأضاف المصدر أن "التعرض ادى إلى جرح جنديين واستشهاد آخر".

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