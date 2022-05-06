الجوية يتغلب على الطلبة في الممتاز

2022/05/06 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحقق فريق نادي القوة الجوية الفوز على الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد {2-1} ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري العراقي الممتاز.وسجل لاعب القوة الجوية منتظر عبد الامير في الدقيقة 13 من عمر المباراة الهدف الاول في مرمى الطلبة، فيما سجل اللاعب احمد لفتة الهدف الثاني بالدقيقة 68. وقلص لاعب الطلبة محمد الجواد الفارق بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة.

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