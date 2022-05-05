بايدن يعين أول متحدثة باسم البيت الأبيض من أصول إفريقية

2022/05/06 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير لتصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلفا لجين ساكي التي ستغادر منصبها في 13 مايو.

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