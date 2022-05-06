مصلون يهدون إمامهم سيارة

2022/05/06 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أهدى مجموعة من المصلين بمسجد في إسبانيا، إمام مسجدهم (مغربي الجنسية) سيارة فاخرة من طراز "أودي إيه 6" بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك تقديرًا لجهوده معهم خلال شهر رمضان.

والتف المصلون بالمسجد الواقع في بلدة طاركة بمدينة لييدا الإسبانية، حول الإمام الشيخ أسامة بوعصاب خلال تسليمهم له مفتاح السيارة مع إلقاء الزهور عليه؛ تكريما له.

وقضى بوعصاب ما يزيد على 7 أعوام في إمامة المصلين بالمسجد، وهو ينحدر من ضواحي مدينة العرائش شمال غربي المغرب، وخريج كلية أصول الدين وحاصل على شهادات عليا في الدراسات الإسلامية.

وقال بوعصاب: "اليوم كانت الفرحة كبيرة، فقد فاجأتني جماعة مسجد طاركة المباركة بهدية غالية راقية مباركة، لكن فرحتي كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء والتفافهم حولي بدعائهم وسعة صدورهم وطيبة قلوبهم".

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