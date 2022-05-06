2022/05/06 | 00:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى وجرحى بهجوم بفأس وإطلاق نار في تل أبيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/06 | 00:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بهجوم بفأس وإطلاق نار في تل أبيب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بهجوم بفأس وإطلاق نار في تل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).