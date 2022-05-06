اعتقال أربعة أشخاص بعد اطلاق نار كثيف شرقي بغداد

2022/05/06 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال أربعة أشخاص بعد اطلاق نار كثيف شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اطلاق نار كثيف نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر دون اصابات".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تدخلت واعتقلت ٤ اشخاص من طرفي المشاجرة".

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