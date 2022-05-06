2022/05/06 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزاع عشائري مسلح في قطاع 11 بمدينة الصدر والقوات الأمنية تعتقل 4 منهم (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاع عشائري مسلح في قطاع 11 بمدينة الصدر والقوات الأمنية تعتقل 4 منهم (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاع عشائري مسلح في قطاع 11 بمدينة الصدر والقوات الأمنية تعتقل 4 منهم (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).