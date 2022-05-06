بايدن يعلن تعيين أول امرأة سوداء مثلية متحدثة باسم البيت الأبيض

2022/05/06 | 00:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لجين ساكي التى ستترك منصبها في الأيام المقبلة، وستصبح جان بيير امرأة سوداء مثلية تشغل هذا المنصب.

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