العيون اللاقطة ؟ - 15 - مريم نجمه

2022/05/06 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه العيون اللاقطة ؟ والمرأة هي الكون ؟ العيون اللاقطةملاحظة قديمة جديدة غير مستحبة , أدبيا معنوياً وإعلامياً تتكرّر يومياً...



أكرّرها اليوم لأنها شيئا معيبًا وقلة احترام للمشاهد والسامع , والمحاضر نفسه .كثيراً من الإعلاميات والإعلاميين على الأقنية الفضائية العربية , في نهاية الحديث أو المقابلة والحوار مع الشخص المحاوَر الضيف , سو اء كان طبيباً ممثلاً أستاذًا محامياً معلماً مسرحياً مو ......





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