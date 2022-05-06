2022/05/06 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان ١-;- انطلقت مليونية ٥-;- مايو بقوة وعنفوان شديدين التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة في ولاية الخرطوم..



لاسقاط الانقلاب وتضامنا مع ضحايا مجزرة كرينك التي تتحمل مسؤوليتها قوات الجنجويد والحكومة ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة والقتل في المواكب السلمية.



..



وضد التسوية الجارية التي تعيد إنتاج الشراكة واتفاق جوبا الفاشل وتزيد الوضع تعقيدا..



ورافعة شعارات لا تسوية ولا شراكة ولا تفاوص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة هدير الشارع بقوة - تاج السر عثمان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة هدير الشارع بقوة - تاج السر عثمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).