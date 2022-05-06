قائد عمليات ميسان يعلن حسم 'نزاع عشائري' في المحافظة

2022/05/06 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ميسان محمد الزبيدي، الجمعة، عن حسم "نزاع عشائري" في المحافظة.

وقال الزبيدي في بيان، إن "الوضع الامني في ميسان جيد وما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح".

وأضاف أن "على الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر الرسمية"، مؤكداً أن "جميع من ينشر اخبار كاذبة سيتم رفع دعاوى قضائية بحقهم وفق القانون".

ولفت الزبيدي الى أن "ما يخص النزاع العشائري يوم امس تم احتواء الموقف وحسمه"، مضيفاً أن "هناك فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها في ميسان وفي الواقع هي فيديوهات قديمة".

وكان مصدر أمني، أفاد أول أمس الأربعاء، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري في محافظة ميسان.

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