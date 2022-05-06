جنرال أميركي متقاعد يطرح خطة لطرد الروس من أوكرانيا

2022/05/06 | 01:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الجنرال الأميركي المتقاعد، مايك ريباس إن نجاح أوكرانيا في مقاومة روسيا يحتاج إلى خطة تدعمها الولايات المتحدة وحلفائها.

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