تطورات موجات الغبار التي يشهدها العراق وموعد زوالها - عاجل

2022/05/06 | 01:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة، قرب انحسار الغبار من مناطق وسط وغرب البلاد بينما تستمر الليلة في شرق المنطقة الوسطى ومناطق الجنوب وتندفع خارج أجواء البلاد.





وقال عطية في منشور له تابعته (الرابعة)، "مع دخول كتلة معتدلة الحرارة من غرب البلاد ونشاط معتدل بالرياح السطحية، توقعات بموجة غبار متوسطة الشدة تؤثر في مناطق غرب البلاد وبعض من مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومناطق من مدن غرب الفرات الاوسط (النجف والديوانية) فجر وصباح يوم الجمعة 6/5/2022 وتندفع بعدها نحو بادية الجنوب نهارا".

وأضاف "أما باقي مدن البلاد الوسطى والجنوبية ، يستمر الغبار خفيف الى متوسط الشدة عالقا فيها مع تحسن بشكل نسبي في الرؤية الافقية".

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