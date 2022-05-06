إسرائيل تمدد إغلاق الضفة وقطاع غزة بعد الهجوم في مدينة إلعاد

2022/05/06 | 01:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإسرائيلية تمديد الإغلاق في قطاع غزة والضفة الغربية حتى يوم الأحد على الأقل في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، مما يمدد الإغلاق المطبق بالفعل في أيام العطلات الإسرائيلية.

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