انتفاضة الحروف والكلمات.. - حسن أحراث

2022/05/06 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث قاوَمتِ الحروفُ والكلماتِ كثيراً..قاومَتْ صُنّاعَها ومُخْتَرعيها..قاومتِ الدّجل باسم الدّجل..قاومت التبرير المفضوح والمُخْجل..قاومت الاجتهاد باسم الاجتهاد..قاومت الثورة باسم الثورة..لقد أبت أن تسقط كالشعوب في براثن العبودية والاستعمار..تمرّدت على الشيوخ الصُّفر، وعلى عباقرة التّضليل ودعاة الخنوع والركوع البيض، وعلى الألوان الرمادية..بات تمرّدُها فضْحاً للتّكلّس والج ......





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