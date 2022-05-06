2022/05/06 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأكد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الخميس، أن الوضع الامني في المحافظة جيد.وقال الزبيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الأمني في المحافظة غير صحيح"، مبيناً أن "الوضع الأمني في ميسان جيد".وأضاف أن "على الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر الرسمية"، لافتا إلى أنه "سيتم رفع دعاوى قضائية وفق القانون بحق جميع من ينشر اخبار كاذبة".وأشار إلى أن "هناك فيديوهات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها في ميسان وهي فيديوهات قديمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبيدي: الوضع الأمني في ميسان جيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبيدي: الوضع الأمني في ميسان جيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).