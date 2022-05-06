دويتو إليسا وسعد لمجرد.. اتهامات بـ

2022/05/06 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق كل من الفنانة اللبنانية إليسا والفنان المغربي سعد المجرد ديو غنائي رومنسي بعنوان "من أول دقيقة"، وذلك يوم الأربعاء، بالتزامن مع عيد الفطر، من كلمات امير طعيمة وألحان رامي جمال.

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