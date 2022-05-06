الوقف السُّني ينعى الشيخ العلاّمة حازم شيت الطائي في الموصل

2022/05/06 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -الزمان نعت دائرة الوقف السني واهالي الموصل الشيخ العلامة حازم شيت الطائي، احد ابرز علماء الفقه والقراءات في الموصل الذي وافاه الاجل المحتوم عن عمر ناهز الثمانية والثمانين عاماً اثر معاناة طويلة مع المرض .وكان الشيخ الفقيد قد شغل منصب امام وخطيب جامع المحروق في حي الزهور بالموصل عدة عقود، وتتلمذ على يديه […]

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