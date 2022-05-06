محمود عباس يدين مقتل المدنيين الإسرائيليين في هجوم إلعاد.. وبينيت: أعدائنا سيفشلون

2022/05/06 | 01:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، مقتل مدنيين إسرائيليين في الهجوم الذي وقع بمدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأسفر عن 3 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

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