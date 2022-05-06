عن -سيد القمني- .. والذين معه ! (1) - محمد البسفي

2022/05/06 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_البسفي تحت ظلال مناخ هائج في متغيراته؛ صنعه نمط إنتاج نيوليبرالي متوحش في "الاستهلاك" الذي يُدر الأرباح السريعة الفورية؛ وتقوده وسائل إعلام واتصال جماهيري أكثر "استهلاكية" تُخّدم على تلك الأرباح وتخلق وعي جمعي مهووس بكل جديد ولا يُختزن القديم يطير على أجنحة "عولمة ثقافية" تزدري كل/أي قيمة لصالح إبراز وبلورة ثقافات ما بعد حداثية تُقدس العدمية والفوضية باعثة الروح في فلسفات وتنظيرات نيتشوية تُنصب؛ "فريدريك ......





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