افتتاح خط غاز جديد يربط دول البلطيق بشبكة الغاز الأوربية لمواجهة غياب الانبوب الروسي

2022/05/06 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونيوناي (Lithuania), 5-5-2022 (أ ف ب) – افتتحت بولندا ودول البلطيق الخميس خطّا جديدا لأنابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الأوروبي ببقية دول التكتّل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.سيُمكّن خط الأنابيب البالغ طوله 508 كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب […]

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