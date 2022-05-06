بريطانيا واليابان تدعوان لوحدة الديموقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية

2022/05/06 | 02:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الياباني فوميو كيشيدا اتفاقا دفاعيا في لندن الخميس، وشددا على ضرورة أن تقف الديموقراطيات “متحدة ضد الأنظمة الاستبدادية”، بحسب داونينغ ستريت.في خضمّ الغزو الروسي لأوكرانيا وتوتر العلاقات مع الصين، وقّع الزعيمان الاتفاق الدفاعي الذي يغطي منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي ستسمح […]

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