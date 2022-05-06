مسعف في مصنع آزوفستال يناشد أردوغان لإنقاذ المحاصرين

2022/05/06 | 02:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رجل لم يذكر اسمه، وصف نفسه بأنه مسعف، نداء إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمساعدة في إنقاذ أولئك الذين ما زالوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية.

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