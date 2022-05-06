تصريحات “غاضبة ” لقائد عمليات ميسان: الفيديوهات قديمة وسنلاحقهم قانونياً

2022/05/06 | 03:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي اليوم الجمعة، ان الوضع الامني في ميسان يشهد استقرار، وليس هنالك أي نزاعات عشائرية كما يشاع في منصات التواصل الاجتماعي.وقال الزبيدي في تصريحات اطلعت عليها ايرث نيوز، إن “مايتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وعلى الجميع توخي الدقة والحذر واخذ المعلومة من المصادر […]

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