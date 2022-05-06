"العقل والحمار".. أول يوم في الجماعة الإسلامية

2022/05/06 | 03:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتذكرت وأنا أتابع التعليقات، التي تراوحت بين مؤيد ومعارض، أول أيامي في الجماعة الإسلامية المصرية، وكنت وقتها طالبا في كلية الطب - جامعة القاهرة.

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