بلينكن يدين بشدة

2022/05/06 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل.

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