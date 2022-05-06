بلينكن: ندين الهجوم الإرهابي في إلعاد.. ونقف مع إسرائيل

2022/05/06 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​​​​أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل، الخميس، وأسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و4 جرحى، ووصفه بأنه "هجوم إرهابي".

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