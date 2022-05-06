أعاصير قوية تضرب مناطق أميركية وتسبب أضرارا واسعة

2022/05/06 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت أعاصير مناطق في ولايات تكساس وأوكلاهوما الأربعاء والخميس، والتي تسبب في أضرار واسعة، من دون تسجيل وقوع إصابات خطيرة.

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