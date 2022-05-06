مستقبل القنب – الحشيش : أمريكا نموذجا - إدريس ولد القابلة

2022/05/06 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إدريس_ولد_القابلة منذ أكثر من عقدين بقليل، كان الحشيش مخدرًا غير قانوني في جميع المجالات في الولايات المتحدة، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولاية.



على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية لم تقم بإضفاء الشرعية على الماريجوانا وما زالت تتعامل معها على أنها مادة خاضعة للرقابة - عقار أو مادة كيميائية تنظمها الحكومة على أساس أنها تنطوي على احتمال إساءة الاستخدام أو الإدمان - فقد وافقت العديد من حكومات الولايات عل ......





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