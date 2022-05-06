بعد مسودة قرار مسربة.. منظمات أميركية تدعو لمسيرات دعم للحق بالإجهاض

2022/05/06 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمات أميركية عدة تدعم حقوق الإجهاض، الخميس، إلى احتجاجات في أنحاء البلاد في 14 مايو بعد أن أظهرت مسودة قرار مسربة أن المحكمة العليا تعتزم إلغاء قرارها التاريخي الذي يتيح الإجهاض.

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