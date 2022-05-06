يستهدف دول أوبك.. لجنة بالكونغرس تمرر مشروع قانون NOPEC إليكم ما هو

2022/05/06 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يعرف باسم نوبك "NOPEC" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أو ما يُعرف بـ"أوبك".

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