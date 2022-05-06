مستشهدا بتدمير جيش صدام حسين بالكويت.. جنرال أمريكي يكشف كيف يمكن دحر روسيا بأوكرانيا

2022/05/06 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الميجر جنرال المتقاعد مايك ريباس القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا، إن على المجتمع الدولي زيادة دعمه لأوكرانيا بشكل كبير إذا كانت الدولة المحاصرة تريد طرد الروس.

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