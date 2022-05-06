صراع المسيحيين: لماذا لا تستطيع أوروبا فهم روسيا - نورالدين علاك الاسفي

2022/05/06 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نورالدين_علاك_الاسفي بيبي اسكوبارPepe Escobarترجمة: نورالدين علاك الأسفي.



[1]ينظر الأوروبيون الغربيون إلى المسيحيين الأرثوذكس والشرقيين على أنهم حراس ومجموعة من المهربين، بينما ينظر الأرثوذكس إلى الصليبيين على أنهم مغتصبون بربريون عازمون على غزو العالم.



في ظل جو موبوء من التنافر المعرفي في كل مكان؛ و غارق في رهاب روسيا/ روسوفوبيا/Russophobia، من المستحيل تماما إجراء مناقشة هادفة حول النقاط الدق ......





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