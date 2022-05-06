حوار مع سعيد العليمي عن فلسطين و اليهود - مازن كم الماز

2022/05/06 | 07:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_كم_الماز أعترف أني سررت بمقالك عن كوريل لأنه أكثر من مناسب لحوار ضروري ليس بالضرورة مع المقال و لا عن كوريل نفسه أو من ذكرتهم في المقال ، بل كعصف ذهني ينطلق مما كتبته فقط كحفاز و نقطة استفزاز ضرورية و مطلوبة … لا يهمني بالتالي إثبات أو نفي أية صفة عن الرجل ، هنري كوريل ، أو إصدار أية أحكام معه أو ضده ، ما أطمح إلى محاكمته فعلًا هو واقعنا ، وعينا ، و العالم ، تلك المرآة التي نقف أمامها لنرى ما نتمنى لا ما ه ......





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