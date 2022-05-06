مصادر: أمريكا قدمت معلومات ساعدت أوكرانيا على ضرب سفينة روسية

2022/05/06 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت أوكرانيا على استهداف السفينة الحربية الروسية "موسكفا" الشهر الماضي بصواريخ كروز المضادة للسفن.

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