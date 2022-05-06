السفارة السعودية في جورجيا تصدر تحذيرا لرعاياها

2022/05/06 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة السعودية في جورجيا بيانا حذرت فيه مواطنيها من الخروج في بعض المناطق والشوارع بمقتنيات ثمينة أو مبالغ كبيرة، مناشدة إياهم بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة.

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