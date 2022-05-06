داخل ساغالاسوس.. المدينة الرومانية القديمة في تركيا

2022/05/06 | 08:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت مدينة ساغالاسوس ذات يوم مدينة رومانية مزدحمة، تبعد حوالي 95 كيلومترًا عن الساحل التركي، وهي بمثابة موقع لتماثيل جميلة ومسرح يتسع لـ 9000 مقعد.يأخذنا عالم الآثار، بيتر تلون، في جولة سريعة حول المدينة القديمة.ويقول، "إنها مثيرة للإعجاب حقًا..إنه أمر غامر للغاية عندما تأتي لزيارة مدينة مثل ساغالاسوس لأول مرة".

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